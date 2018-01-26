У Дмитрия Маликова родился второй ребенок

Ребeнок появился на свет от суррогатной матери в одной из петербургских элитных клиник. Маликов принял поздравления с отцовством.

В разговоре с SUPER артист был немногословен: "Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени". Именно так он отреагировал на поздравления с этим счастливым событием.



Публикация от @steshamalikova Ноя 8, 2017 at 11:43 PST



Напомним, супруга артиста Елена на семь лет его старше. У пары уже есть старшая дочь Стефания. Ей 17 лет. Девушка – студентка МГИМО.

Кроме того, у супруги Дмитрия Маликова есть дочь Ольга от первого брака. Она фотограф, выпускница МГИМО, училась в Париже. Сестра Стеши замужем за бизнесменом Джамалом Халиловым. У пары подрастает дочь Анна.