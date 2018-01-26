Паулину Андрееву поздравляют с беременностью

Паулина Андреева вышла в свет вместе со своим избранником Федором Бондарчуком. Журналисты обратили внимание, что актриса появилась на красной ковровой дорожке в свободном черном платье, и фанаты немедленно сделали вывод, что Паулина ждет ребенка.

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Николая Хомерики "Селфи". Главную роль в картине сыграл Константин Хабенский. Первыми оценили работу отечественные знаменитости. В кинозале многочисленные журналисты приметили актрису Оксану Акиньшину, телеведущего Александра Гордона с молодой женой (которая, по мнению особо наблюдательных представителей СМИ, снова беременна), Артема и Надежду Михалковых (их сестра Анна стояла на сцене, представляя фильм), Елену Летучую и многих других.

Однако настоящей сенсацией стало появление на красной ковровой дорожке режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. И дело не только в том, что влюбленные редко выходят в свет. Многочисленные журналисты обратили внимание на наряд Паулины. Привлекательная актриса появилась на публике в коротком черном платье. Представители СМИ, дружно защелкав затворами фотоаппаратов, немедленно зашептались: мол, у Андреевой наряд подозрительно широк.

В Сети тут же подхватили тему. Многочисленные поклонники пошли еще дальше и уже начали поздравлять Паулину с беременностью. "Федя и Паулина, очень тут хорошо выглядят, светятся прям (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой, Полечка беременная))) поздравляю!!!", "Паулина с Федей прямо хорошо выглядят. Мужик цветет", "Паулина и Федя станут родителями? Поздравляю их! Красавцы!", "Я не поняла, Чебурашка, у Бондарчука, в положении?", "Ну да) вы посмотрите на размер ее платья в районе живота) все ж очевидно))) Поздравляю!", "ОГО! Паучиха ждет ребеночка... Федя, молодец постарался)))" – высказались пользователи Сети.