Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка

Лицо Первого канала Ольга Ушакова объявила о беременности. Популярная телеведущая родит третьего ребенка уже в апреле.

О своем интересном положении Ольга Ушакова объявила на официальной страничке в социальной сети Instagram. Телеведущая опубликовала фотографию, на которой позирует со своими двумя дочками и супругом, и написала: "Хотим поделиться с вами радостью: скоро наша семья станет больше 🙏🏻 Ждем прибавления в конце апреля 👶🏻"

Многочисленные поклонники пришли в восторг и осыпали Ушакову поздравлениями и различными пожеланиями. "Поздравлямба😁😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оленька, поздравляю! Ждем тебя снова на первом канале!!!", "Искренне поздравляю!!!", "Здорово как!!!👏👏👏👏От души поздравляю, Ольга!!!💓💓💓", "Какое счастье!!! Рады за вас!!!❤️❤️❤️", "Ой, здорово как!!))))) 🤗🤗🤗😇", "Олечка, поздравляю вашу семью, очень рады за Вас! Здоровья, здоровья Вам с малышем! Я еще на прошлой неделе догадалась о Вашем положении😊👼" – прокомментировали известие подписчики.

Публикация от Olga Ushakova �� (@ushakovao) Янв 25, 2018 at 7:02 PST

В апреле 2017 года Ольга признавалась в интервью, что готова стать матерью в третий раз. "Вот буквально недавно я начала об этом задумываться, а до этого момента считала, что хватит двоих, тем более что мне было чем заняться последние десять лет. У нас были сложности с Дашей – у нее были свои особенности развития. Долго не могли поставить диагноз. Но сейчас постепенно жизнь налаживается, и мысли о третьем малыше иногда закрадываются. Может быть. Как Бог даст. Я не против, но и не форсирую события – пусть это останется на усмотрение судьбы", – говорила телеведущая.

Напомним, Ольга Ушакова вышла замуж 17 июля 2017 года. Телеведущая выбрала местом свадьбы солнечный Кипр. На празднике были только самые близкие.