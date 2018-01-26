Литвинова в странном виде спустилась в метро

Рената Литвинова готовится к съемкам. Для поисков нужной натуры актриса, режиссер, сценарист спустилась в столичную подземку.

Общественность и журналисты привыкли видеть Ренату Литвинову "на стиле" – с искусно уложенными волосами и ненавязчивым макияжем, в аккуратном, отдающем ретро наряде, с драгоценностями в ушах и на руках. Кажется, если эксцентричная актриса оденется как все, станет почти невидимой.

Так и случилось. На своей официальной странице в соцсети Instagram Рената опубликовала короткое видео, сделанное в вестибюле станции столичного метро "Бауманская". Облаченная в черное свободное пальто, с платком и капюшоном на голове, без грамма косметики она оказалась неузнаваемой.

"Осматриваем станцию "Бауманская" для съемок фильма. Всегда мечтала снять в метро, теперь изучаю тему. А какие станции самые красивые или любимые?" – обратилась к подписчикам Литвинова. И пока одни перечисляли подходящие, по их мнению, локации, другие делились впечатлениями о Ренате.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Янв 23, 2018 at 8:25 PST

"Господи, народ идет и даже вас не замечает, озабоченный своими делами, проблемами, заботами.... видимо никто не ожидает увидеть Богемную Леди в метро в Час Пик!!!! Хотя мы все люди.... кто-то публичный, кто-то нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "она обычный человек, все должны сразу сознание потерять?) И такие в любом метро, у людей свои дела, там в лица не вглядываются, кто идет 🙄", "Да.... против потока...загадочная ВЫ", "странный вид у Ренаты.. пальто будто из 90-х", "как прекрасно, идешь по метро, а навстречу тебе Рената Литвинова, это был бы один из самых лучших моментов 😍😍😍", – прокомментировали видео пользователи Сети.