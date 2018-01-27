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Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией

Антон Табаков Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Старший сын Олега Табакова Антон окончательно перебрался во Францию. Бизнесмен оборвал последнюю связь с Россией, продав свой ресторанный бизнес.
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"Семья постоянно проживает во Франции. Семь лет назад купил здесь квартиру. Жена с дочкой перебрались сразу же, а я постоянно курсировал туда-сюда. Однако в последнее время бываю в Москве все реже, а следить за делами ресторанного бизнеса на расстоянии сложно. Да и иные причины нашлись", – объяснил свое решение Антон.

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По словам Табакова, к продаже ресторанов его подтолкнули дети. "У младшеньких сейчас такой возраст, когда им требуется особое внимание родителей", – цитирует "СтарХит" предпринимателя.

Сейчас Антон каждую свободную минуту проводит с детьми. "Готовим, читаем, разговариваем обо всем на свете. Антонина ходит в школу, Маруся – в детский сад", – рассказал ресторатор.

Кроме того Табаков поменял приоритеты и решил, что пришло время отдохнуть. "Мой трудовой стаж уходит корнями в далекий 1966-й: в шесть лет я впервые снялся в кино и получил гонорар. Это было почти пятьдесят два года назад! Так что могу позволить себе побыть безработным", – заявил он.

Напомним, первый арт-клуб "Пилот" Антон создал еще 25 лет тому назад. В заведении посещали сливки столичного общества. При этом изначально Табаков пошел по стопам своих знаменитых родителей – Олега Павловича и его первой супруги Людмилы Крыловой. Он сыграл главного героя в картине "Тимур и его команда", "Опасный возраст", "Сказки старого волшебника" и во многих других.

Наследник знаменитой фамилии воспитывает четверых детей – двое старших, Никита и Анна, живут в Лондоне, а Антонина и Мария – в Париже.  При этом отец Антона Олег Табаков находится в больнице с 27 ноября 2017 года. Точной информации о болезни артиста нет. Сообщалось о нагноении в зубном имплантате. Затем появились данные, что Табакову сделана трахеотомия. Одни газеты писали о синдроме глубокого оглушения, а другие утверждали, что у актера – сепсис.

Автор: Алёна Нестерова27 января 2018, 16:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

81-летний Табаков вывел в свет повзрослевшую дочь

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