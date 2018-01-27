Кудрявцева вытерла ноги о Серова

В беседе с Лерой Кудрявцевой Александр Серов рассказал о своем тяжелом разводе. Несмотря на то, что прошло почти восемь лет, артист никак не может успокоиться.

Александру Серову было 38 лет, когда он познакомился с 19-летней Еленой, мастером спорта по акробатической гимнастике. У девушки была сестра-близнец Ольга. Певец увлекся Еленой и быстро понял, что хочет быть с ней. Причем о свадьбе он не думал. Это Ольга дала понять ему, что следует расписаться. Александру не понравилась такая постановка вопроса, потому что он расценил это как недоверие, что в нем сомневались. Тогда он взял Елену и они быстро расписались. Праздника они устраивать не стали.

Жена подарила Александру дочь Мишель. Однако когда девочка была еще маленькой, признался Серов на шоу, в его голову стали закрадываться мысли о разводе. Однако это случилось лишь в мае 2010 года. Интересно, что сама Елена так объяснила разрыв: "Чувство не угасает одномоментно. На протяжении лет что-то стиралось, стало возникать больше претензий друг к другу. В последние годы мы жили в разных домах на одном участке. Получается, спасать было нечего".

По мнению Александра, Елена была нервозна, плюс в их отношения постоянно вмешивалась ее сестра Ольга, которая, как дал понять певец, вела сомнительный образ жизни. К примеру, она могла уехать на полгода в Египет или Турцию танцевать (она была профессиональной танцовщицей).

"Я понял, что не могу руководить этим человеком. Человек живет своей жизнью. Тем более сестра-близняшка, которая... Я один, они в паре... Это довело до того, что она стала мне изменять полным ходом", – заключил Серов. По его словам, когда он понял, что "все", то и у нее стали завязываться разные интрижки.

Развод дался артисту легко. Он отдал Елене дом, 800 тысяч долларов, подписал все необходимые бумаги. О том, чтобы простить жену, он коротко ответил: "Не имею права". Лера Кудрявцева высказала догадку, что Серов до сих пор любит жену. Тот отреагировал: "Лера, ну что ты об меня ноги вытираешь? Ну и что? Я не могу после этого кадра, который с ней спит, принять ее!"