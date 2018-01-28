Анна Ардова развлекается на курорте после смерти брошенного мужа

Актриса Анна Ардова поделилась в поклонниками фотографиями с отдыха на Шри-Ланке. Похоже, что многие отреагировали на снимки не совсем так, как она ожидала.

На артистку обрушились с критикой. Пользователи посчитали, что развлекаться на курорте вскоре после того, как умер онкобольной муж, просто бессовестно.

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"Анна, как всегда, красивая. Только не знаю, смогла бы я так улыбаться после смерти мужа, пусть и бывшего (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. "Вроде как муж недавно умер, а она – на пляже", – удивляется другой. "Отдыхает, и совесть не покусывает", – отмечает третий.

Примечательно, что сама артистка оставила критику без внимания. Она продолжает публиковать снимки с отдыха на радость поклонникам.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova) Янв 26, 2018 at 1:02 PST

Были и те, кто не заметил в поведении Ардовой ничего плохого. "Ну очень хороша,прямо натроение появилось,очень уважаю", – выразил поддержку один из пользователей. "Анечка, ну классная!" – похвалил второй. "Спасибо Вам огромное за Ваше творчество!" – благодарит артистку третий.

Публикация от Анна Ардова (@ania_ardova) Янв 19, 2018 at 8:41 PST

Напомним, что бывший муж Анны Ардовой Александр Шаврин умер в конце 2017 года. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Брак Ардовой и Шаврина распался только в марте 2017 года. Они были вместе на протяжении 20 лет.