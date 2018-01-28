Максакову в трауре поймали на чудовищной лжи

Оперная певица Мария Максакова дала обещание после смерти отца Петера Игенбергса. Не прошло и нескольких часов, как она решила его нарушить.

О кончине Максакова сообщила в социальной сети Facebook, опубликовав видеоролик. "Спасибо всем за поддержку. Лайки ставить не буду. Я все читаю", – написала она в ответ на многочисленные соболезнования.

Тем не менее, спустя некоторое время, певица продолжила ставить лайки. Она оценила порядка 50 комментариев, размещенных под видеороликом на YouTube.

На Максакову тут же набросились с критикой. Далеко не всем понравилось такое поведение. "Пообещала значит лайки не ставить, а тут каждый коммент отметила. Врать даже в таких ситуациях – это не то, что бы неправильно, а просто чудовищно, по-моему (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)﻿", – пишет один из комментаторов.

Отметим, что ролик Максаковой об отце вызвал невероятный интерес. Видео всего за несколько часов после публикации посмотрели более 17 тысяч раз, хотя некоторые ролики певицы показывают значительно более низкие результаты.

Как писали Dni.Ru, отец Максаковой был гражданином ФРГ с латышскими корнями, доктором физико-математических наук. В начале января Игенбергс пережил тяжелый инсульт на подмосковной даче, из-за которого оказался полностью парализован. За ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим, который в свое время нянчил Марию.

Напомним, что Мария появилась на свет во втором браке Людмилы Максаковой с Петером Андреасом Игенбергсом. Они официально узаконили свои отношения в 1974 году.