Устинова раскрыла секрет похудения на 100 килограммов

Писательница Татьяна Устинова всего за несколько лет смогла похудеть на 100 килограммов. Секрет успеха автора популярных детективов раскрыл ее старший сын.

Устинова стала гостем передачи "Привет, Андрей!". Ее дети в эфире рассказали о том, как писательнице удалось победить лишний вес.

Как оказалось, секрет прост – Устинова ничего не ест. "Иногда мне кажется, что она может голодать на протяжении нескольких дней. И это при условии, что она очень вкусно готовит", – заявил ее сын Тимофей.

Помогает писательнице и невероятная сила воли. "Если она сказала, что похудеет, то будет потеть в спортзале и голодать, но добьется результата", – добавил он.

Сама Устинова отметила, что на подобные достижения ее вдохновляют дети. Похудеть ей пришлось по медицинским показаниям, она решила, что не хочет рисковать своим здоровьем.

Сбросить 100 килограммов ей удалось с помощью нескольких жестких диет. Писательница и сейчас время от времени пользуется этими методами, чтобы быть в форме, передает Starhit.

Гости передачи отметили, что Устинова сильно изменилась после похудения. Ведущий программы Андрей Малахов показал несколько старых фотографий писательницы, на которых некоторые просто не смогли ее узнать.