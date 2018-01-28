Ленинградская жемчужина: Сенчину проводили в последний путь

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с известной певицей Людмилой Сенчиной. Любители ее творчества полностью заполнили местный театр Музыкальной комедии.

На траурное мероприятие пришли сотни людей. Поклонники Сенчиной заняли весь партер и балкон театра. Некоторым пришлось даже остаться в фойе.

Во время церемонии были оглашены соболезнования президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и руководителя Совета Федерации Валентины Матвиенко. "Людмила Сенчина была символом Санкт-Петербурга. Наш сердечный долг – увековечить ее память", – сказал в прощальном слове председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Среди тех, кто пришел проститься с Сенчиной, были и звезды российской эстрады. В память о ней исполнитель Иосиф Кобзон вступил с песней "Зашумит ли клеверное поле".

Присутствовал на мероприятии и певец Александр Розенбаум. "Это наше питерское солнце. Она была настоящей ленинградской жемчужиной", – цитирует его ТАСС.

Сенчину проводили в последний путь долгими аплодисментами. После траурная процессия направилась в Собор Владимирской иконы Божией матери, где прошло отпевание артистки. Исполнительницу похоронят на Смоленском кладбище.

Напомним, что Людмила Сенчина скончалась 25 января. Как писали Dni.Ru, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.