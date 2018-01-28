Валерия получила неожиданный удар от Садальского

На певицу Валерию обрушились с резкой критикой после ее выступления на концерте памяти Владимира Высоцкого. Площадкой для нанесения удара по репутации исполнительницы стала страница актера Станислава Садальского в социальной сети.



Артист разместил в Instagram комментарий журналистки Ирины Петровской. Она резко высказалась по поводу того, как Валерия выступила на мероприятии.

"Это было такое показательное убийство песни. Потому что она лишилась при помощи певицы Валерия смыслов, она лишилась интонации, страсти. Каких-то голосовых модуляций, которым очень богато исполнение самим Высоцким этой песни (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – заявила она. Петровская добавила, что к происходящему нельзя было даже употребить слово "запела".

"Люди, естественно, встали и было какое-то странное ощущение, что вставанием они приветствуют певицу Валерию, которая вот на наших глазах превращает Высоцкого в какого-то заурядного не знаю кого, композитора или поэта", – заключила она. Примечательно, что многие пользователи Сети согласились с такой характеристикой.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Янв 27, 2018 at 12:26 PST

"Стыдоба!!!!!!Подписываюсь под каждым словом", – набросился на севшую в лужу Валерию один из комментаторов. "В этот раз как то особенно плохо все было", – с сожалением заметил другой. "Я понимаю когда Безруков, Лепс, поют песни Владимира Семеновича, а эти мумии куда лезут!" – возмутился третий.

Сама Валерия в диалог с критиками не вступила. Не ответил на вопросы пользователей и Садальский.