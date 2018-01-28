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Грустная жена Тарасова показала свадебное платье

Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94
Новая жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко показала свадебное платье. Многие пользователи обратили внимание, что на снимке невеста выглядит очень грустной.
прочитано 19462 раза

Фотография появилась на личной странице Костенко в социальной сети Instagram. Судя по всему, другие снимки со свадьбы появятся в профильном журнале.

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Внимание комментаторов привлекло не только платье, но и выражение лица невесты. Некоторые посчитали, что Костенко выглядит слишком грустной для такого праздника. "Лицо грустное заметили ? И глаза не светятся . Обычно радуются люди если счастье есть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из пользователей. "Глаза почему такие грустные?" – вопрошает другой.

Поклонники жены футболиста пришли в восторг от публикации. "Малышка, ты шикарная", – восхищается комментатор. "Все невесты красивые. И Настя не исключение", – уверен второй. "Бесподобнааааа. Очень и очень красива. Счастья вам с Димой", – пожелал третий.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. Как писали Dni.Ru, в декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко. 

Автор: Евгений Мышко28 января 2018, 16:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

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