Грустная жена Тарасова показала свадебное платье

Новая жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко показала свадебное платье. Многие пользователи обратили внимание, что на снимке невеста выглядит очень грустной.

Фотография появилась на личной странице Костенко в социальной сети Instagram. Судя по всему, другие снимки со свадьбы появятся в профильном журнале.

Внимание комментаторов привлекло не только платье, но и выражение лица невесты. Некоторые посчитали, что Костенко выглядит слишком грустной для такого праздника. "Лицо грустное заметили ? И глаза не светятся . Обычно радуются люди если счастье есть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из пользователей. "Глаза почему такие грустные?" – вопрошает другой.

Поклонники жены футболиста пришли в восторг от публикации. "Малышка, ты шикарная", – восхищается комментатор. "Все невесты красивые. И Настя не исключение", – уверен второй. "Бесподобнааааа. Очень и очень красива. Счастья вам с Димой", – пожелал третий.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Дек 21, 2017 at 9:13 PST

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. Как писали Dni.Ru, в декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.

