Грустная жена Тарасова показала свадебное платье
Фотография появилась на личной странице Костенко в социальной сети Instagram. Судя по всему, другие снимки со свадьбы появятся в профильном журнале.
Внимание комментаторов привлекло не только платье, но и выражение лица невесты. Некоторые посчитали, что Костенко выглядит слишком грустной для такого праздника. "Лицо грустное заметили ? И глаза не светятся . Обычно радуются люди если счастье есть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из пользователей. "Глаза почему такие грустные?" – вопрошает другой.
Поклонники жены футболиста пришли в восторг от публикации. "Малышка, ты шикарная", – восхищается комментатор. "Все невесты красивые. И Настя не исключение", – уверен второй. "Бесподобнааааа. Очень и очень красива. Счастья вам с Димой", – пожелал третий.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. Как писали Dni.Ru, в декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.
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