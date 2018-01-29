Муж о Нетребко: Анна осталась одна с этой бедой

На днях Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов дали откровенное интервью. Супруг оперной дивы рассказал о сложном периоде в жизни, когда она осталась наедине с бедой.

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко стали гостями передачи "2Верник2". Оперные исполнители считаются экзотической парой, и дело не только в разнице в возрасте и тяге к яркой неординарной одежде. Общественности они кажутся одновременно очень разными и очень похожими. У обоих был непростой путь к успеху, им пришлось проявить характер в достижении поставленных целей.

При этом у Эйвазова и Нетребко разные пристрастия в еде, разный рабочий процесс (к примеру, на распевку Юсиф тратит полтора часа, а Анна – 15 минут). Даже температурный режим в доме у оперных исполнителей разный. Певец признался, что он романтик и любит разговоры по душам, а супруга оказалась куда более приземленной женщиной. Нетребко не признается мужу в любви, но и не требует романтических подвигов. Что уж говорить – когда Анна была звездой с мировым именем, Юсиф делал первые шаги в опере.

Тем не менее Нетребко и Эйвазов счастливы вместе. Они стараются чаще проводить время друг с другом, работая на сцене, и воспитывают сына Анны – девятилетнего Тьяго. Отметим, что несколько лет назад певица призналась в интервью Андрею Малахову, что у ее сына – особенности развития.

"Анна осталась одна с этой бедой, не зная совершенно, как с этим жить. Не понимая, с какой стороны подходить к ребенку, у которого были серьезные проблемы. Сегодня, по прошествии шести лет, мы рассуждаем, разговариваем... Он сейчас абсолютно другой ребенок. Но в тот момент, когда ребенок просто истерит, и ты не знаешь, почему... И нет никого рядом, чтобы помочь... Это страшное дело. Тьяго – мой ребенок. Я не представляю, как это может быть по-другому. Он дал мне очень много всего, даже не подозревая об этом. Он дал мне много любви, помог понять вещи о жизни, о семье, об ответственности", – рассказал певец.

Анна убеждена, что Тьяго стал счастливым с появлением в их жизни Юсифа. "Он почувствовал, что он в семье, что любим. Сейчас он пошел в обычную школу в Вене, где в одном классе учатся 22 ученика", – рассказала артистка.