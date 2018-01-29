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Больного Джигарханяна уличили в глобальном обмане

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Журналистка Татьяна Хорошилова провела собственное расследование и выяснила, что в скандальных разборках Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской все очень странно. По мнению женщины, речь идет о заранее написанном сценарии.
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На своей страничке в социальной сети Facebook Татьяна Хорошилова напомнила, что недавно в Сети появилась информация о том, будто Виталина Цымбалюк-Романовская была замечена в компании известного телевизионного магната Александра Митрошенкова. Немедленно поползли слухи о том, что Виталина нашла себе нового пенсионера.

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Однако Хорошилова высказала мнение, что дело обстоит куда прозаичнее. "Дело не в том, что 60-летний крашеный дедушка, хоть и выглядит хуже 80-летнего Джигарханяна, но при этом – крупная рыбка. Это вице-президент медиакомпании, которая снимает несколько мегапопулярныx передач: "Спокойной ночи, малыши!", "Пока все дома", он спонсор "Русского силуэта". А и в том дело, что компания Митрошенкова производит – сюрприз! – и "Прямой эфир"(с Малаховым), и "Пусть говорят" (теперь без Малахова). То есть передачи, которые уже несколько месяцев спорят друг с другом о том, кто прав – Джигарханян или Романовская", – сообщила журналистка.

Хорошилова дала понять, что прославленный мэтр и его молодая супруга на протяжении нескольких месяцев занимаются глобальным обманом под эгидой телевизионного босса. "Все, что мы наблюдаем последние несколько месяцев, – сценарий, расписанный в кабинете этого товарища. Теперь понятно, почему вдруг начала нести чушь Проклова: позвонили и велели. Почему переметнулась Мазур. Почему диктор Мягченков в понедельник в "Пусть говорят" наезжает на Рудинштейна, а во вторник у Малахова его поддерживает. То есть это абсолютно проплаченная история наподобие Шурыгиной. Вопрос в том, к какой цели идут авторы?" – задала риторический вопрос Хорошилова.

В заключение журналистка привела свои варианты ответов: "1 – армянская мафия купила Митрошенкова, 2 – Митрошенков купил армянскую мафию, 3 – Виталина в доле с Митрошенковым, 4 – Митрошенков платит Виталине, 5 – все платят Джигарханяну, 6 – это любовь, ТВ-дедушка наконец нашел девушку, которая согласна, 7 – Джигарханяна скушала ТВ-мафия, 8 – Виталина будет вести программу "Спокойной ночи, малыши!"

Отметим, что последний вариант вызвал бурю смеха у подписчиков журналистки. А пользователь Анжелина Волина компетентно написала: "Митрошенков не занимается производством программы "Пусть говорят" больше десяти лет. Я знаю, о чем говорю". Напомним, по последней информации, Армен Джигарханян находится в больнице, где оказался из-за вируса.

Автор: Наталья Аряева29 января 2018, 10:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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