Шнуров плюнул в говорливого попа из борделя с иконой
Сергей Шнуров из группы "Ленинград" за словом в карман не лезет. И рубит с плеча правду-матку. Стоило клирику, протоиерею Всеволоду Чаплину, заявить, что Шнуров попадет в ад за использование мата в песнях, как певец выступил с ответным заявлением.
"И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человечка. Среди попов бывают ***. В плохом значении этого словечка", – говорит певец в ролике, появившемся на его странице в Instagram. Кроме того, в своем стихотворении Шнуров неожиданно сравнил храмы с публичными домами: "Бордель и есть бордель. В углу икона его не делает ни лучше и ни хуже".
Шнуров этим оскорбительным заявлением фактически плюнул в лицо клирику московского храма Вознесения Господня на Никитской. А тот, забыв о смирении и христианском правиле о необходимости подставить вторую щеку после удара первой, вступил с артистом в словесную перепалку. Свой ответ протоиерей охарактеризовал как "историю в жанре примитивного рэпа".
"Слушаешь Шнура – в голове ветра.
Слушаешь Шнура – вместо совести дыра.
Смотришь Шнура – видишь беса до утра.
Мурлычешь Шнура – чужая ждет тебя игра.
Дядя холеный на пляже лежит,
Души простоватые рифмой бередит.
Водка, мороз, пролетарии, дачи,
Хавает пипл, лыбится и скачет.
Дяди в лампасах, тети в бриллиантах,
Торчат на шнуровых близких классово талантах.
Если кто против – прикроют тыл,
Ведь это родное, Шнур душе совковой мил.
Не ест он, не пьет, гребет деньгу лопатой.
Накроет пипл кризис – куда подастся псевдобесноватый?
Любит Шнур себя, это видят даже дети.
Любит беззаветно, как никого на свете.
Не слушай Шнура – он сплошная ложь,
Не слушай Шнура – станешь как нравственная вошь.
Не смотри Шнура – оглядись вокруг,
Не мурлычь Шнура – он тебе не друг", – сочинил стихи Чаплин. Запасаемся попкорном и ждем реакции "псевдобесноватого" певца.
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