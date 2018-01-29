Шурыгина берет за вечер миллион рублей

Стала известны расценки дважды изнасилованной звезды экрана. Она озолотилась на рассказах про изнасилование.

Диана Шурыгина – главное открытие прошлого телесезона. После пяти эфиров на Первом канале, где подробно было рассказано о ее изнасиловании, ульяновская красавица прославилась на всю страну. С тех пор телевизионщики устроили войну за право видеть Диану у себя в эфире. И соблазняют ее самыми сладкими гонорарами.

На Youtube-канале блогера Александра Движнова опубликовано интервью с сотрудником "Первого канала" Радмиром Кузнецом. Он, по его словам, работал бригадиром массовки, набирая людей для записи программ Первого канала и платя им деньги за то, чтобы они хлопали по команде и эмоционально реагировали. Он-то и сообщил об астрономических доходах семьи Шурыгиных на телевидении.

"Они получают фиксированную оплату сейчас, потому что у них контракт с Первым каналом. Скажем так, миллион за каждую программу есть. Это очень много, на самом деле. Потому что это рекламные контракты, это дивиденды. Мама у нее продюсер, пиар-директор, финансовый директор", – уверяет Кузнец.

По его словам, практически все выходки Шурыгиной в эфире, включая те моменты, когда она со скандалом уходит из студии, прописаны редакторами программ в сценарии. Мордобой и крики, как говорят, оплачиваются по спецтарифу.

Стоит заметить, что знаменитые гости в студии, которые ходят из программы в программу, тоже получают хорошие деньги. Актриса Ирина Мирошниченко, как рассказывают в коридорах "Останкино", заранее спрашивает, что от нее требуется – ругать, хвалить, оправдывать, кричать, плакать. От этого в конечном итоге зависит ее гонорар. Как профессиональная актриса она может сыграть любую роль, лишь бы платили.