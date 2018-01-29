Вдовец Румянцевой: Лесбиянки приезжали к Наде за интимом

Шокирующие откровения возлюбленного звезды фильма "Девчата". Ее осаждали уголовники и извращенцы всех мастей.

Десять лет назад, в апреле 2008-го, не стало любимой многими актрисы Надежды Румянцевой. Она сыграла в 35 картинах, героям еще нескольких десятков сериалов и мультфильмов "подарила" свой голос при озвучивании. Но все равно у многих она ассоциируется с Тосей Кислицыной из "Девчат" и Людмилой Добрыйвечер из "Королевы бензоколонки".

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Поклонники ее осуждали. Причем по большей части это были уголовники и извращенцы всех мастей. "Как ни приду с работы, они около нашего дома сидят, – вспоминает вдовец актрисы Вилли Хштоян. – А один особенно преданный из тюрьмы присылал письма: признавался в любви, требовал взаимности. Надя отвечала, что у нее есть муж, семья. Ну, он тогда просто дружить захотел. Откинулся и стал к нам приезжать".

"Клеились к Наде и бабы мужиковатого вида, – продолжает Хштоян. – Они даже не скрывали, что мечтают об интимной близости с ней. Я девочек водочкой угостил и дал денег на билеты до дома. Одна из них, правда, вернулась. Но с ней быстро разобрались".

Не стал скрывать Вилли и то, что его любимая не раз делала аборт. "Надя очень хотела родить, но я был против. Пропадал на работе, мотался по командировкам. Поэтому, к сожалению, она делала аборты. Пока я думал, что еще успеем, годы и пролетели", – рассказал он.

А вот то, что у Румянцевой на съемках "Девчат" случился выкидыш, ее муж не подтверждает. "Эта чушь пошла из интервью одной из актрисы, которая тоже там снималась. Потом ее слова по-разному перевирали. На самом деле Надя на съемках "Девчат" не была в положении", – цитирует вдовца Eg.Ru.