Больной раком Караченцов ослабел

О состоянии прославленного артиста Николая Караченцова рассказал его сын Андрей. По словам наследника, актер несколько ослабел после очередного курса химиотерапии.

Внимательно следящие за здоровьем Николая Караченцова журналисты выяснили, что недавно любимый миллионами актер прошел новый курс химиотерапии. С представителями СМИ поговорил его сын Андрей. Выяснилось, что лечение прошло не очень благотворно для популярного артиста.

"После четвертой химиотерапии послабее, но держится более или менее", – цитирует Андрея Караченцова РЕН ТВ. Сын актера сообщил, что консилиум должен собраться на следующей неделе.

Отметим, что буквально на днях Николай Караченцов был госпитализирован. "Сейчас он в больнице – простыл. Вернется, и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие. Коля большой жизнелюб и борец. Когда я ему сказала, что у него рак, он не отчаялся. Сказал лишь: "Как прожить долгую жизнь без страстей и преодоления трудностей?" – откровенничала с журналистами супруга артиста, актриса Людмила Поргина.

Напомним, полгода назад у Николая Караченцова обнаружили рак. Артист уже перенес курс химиотерапии, который дал положительный результат. По словам сына актера, опухоль уменьшилась.

"Когда узнала диагноз Коли "рак легких", почва ушла из-под ног, – рассказывала Поргина в недавнем интервью. – Но решила, что будем бороться, и все выложила мужу. Однажды ночью он проснулся и сказал: "Я со страхом смотрю в будущее". Я успокоила: "Ты же был в коме и видел рай! Тебя ждет жизнь вечная!" Мы тогда проговорили всю ночь. "Ладно, я согласен на химию. А вот умирать – нет", – твердо заверил муж утром. А еще сказал, что хочет увидеть правнуков".

