Супруг оставил беременную Рапунцель ради ее младшей сестры

Дмитрий Дмитренко покорен красотой юной чаровницы. И, очевидно, уговаривает ее стать участницей "Дома-2".

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель – самая одиозная пара телепроекта "Дом-2". Они ссорятся, дерутся, оскорбляют друг друга, расходятся, снова мирятся. Правда, зрителям проекта вся эта чехарда надоела, и они давно уже просят выгнать Рапунцель с благоверным.

Но у продюсеров шоу явно другие планы. Они снарядили Дмитренко во Владивосток, чтобы он там окучил сестру Оли. Очевидно, парень хорошо справился с поставленной задачей – он очень мило пообщался с Аленой Григорьевской. Дима даже записал совместное видео с 21-летней девушкой, на котором представил ее публике.

"Многие подписчики спрашивают, как же выглядит сестра Ольги Рапунцель. Так я вам сейчас покажу, как она выглядит, смотрите! Похожи?" – улыбается Дмитренко.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) Янв 23, 2018 at 9:30 PST

Причем у Алены в микроблоге также появилось совместное фото с мужем сестры. "В гостях был наш Дима Дмитренко. Очень приятная встреча и беседа!" – написала она в Instagram.

Как выяснил портал dom2life.ru, у Алены и Ольги разные отцы. Младшая сестра после окончания школы сразу устроилась на работу. Сейчас девушка трудится администратором в фитнес-центре. Несколько лет Григорьевская жила в гражданском браке с возлюбленным, но после того, как заговорила о свадьбе, юноша испугался и бросил ее. Сейчас поклонники зовут Алену на проект – мол, там все строят любовь и меняют половых партнеров как перчатки.