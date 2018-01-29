Бабаян впервые назвала причину смерти Державина

Вдова актера дала откровенное интервью. О покойном муже она говорит с теплом и нежностью.

До сих пор не верится, что Михаила Державина – пана ведущего из "Кабачка "13 стульев" и обожаемого всеми Мих Миха – больше нет на свете. О покойниках всегда принято говорить только хорошо, но в случае с Державиным даже при желании никто ни вспомнит о нем ничего плохого. "При всех дарованиях он был скромен. Никогда не видела, чтобы он кого-то обидел, даже если ненароком что-то скажет любому проходящему мимо – хоть вахтерше, хоть кому угодно – сто раз извинится", – поведала вдова артиста Роксана Бабаян.

Кроме того, она впервые рассказала, что за "тяжелая болезнь", о которой много писали в прессе, поразила ее любимого мужа. "Когда его положили в больницу, я понимала, что у него с сердцем проблемы, он гипертоник такой профессиональный в кавычках. А у актеров ведь как? Даже если температура 40 или давление зашкаливает, то спектакли никто не отменяет, все равно едут на гастроли. Он очень любил театр и уважал своего зрителя! И эти вещи потом накапливаются. Плюс возраст брал свое и непростые 90-е, которые мы прожили", – вспомнила артистка.

Сегодня Роксана носит строгий траур по мужу. "Все происходит по Божьей милости и Великому Божественному Промыслу", – вздыхает она. Певица говорит, что старалась сделать каждый день Державина светлым. "Человеку важно что: остаться в этом духовном пространстве, чтобы после ухода его вспоминали добрым словом. Я часто говорила ему: "Люблю тебя, ты моя драгоценность", – цитирует Бабаян "Собеседник".