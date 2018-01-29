Россию и Украину столкнули лбами на "Евровидении"

На сайте "Евровидения" появились результаты жеребьевки конкурса, который состоится в 2018 году в Португалии. Россия и Украина попали в один и тот же полуфинал.

Для того, чтобы попасть в финал самого обсуждаемого и заметного общеевропейского песенного конкурса, исполнители из всех стран-участниц должны сперва пройти полуфинал. Для этого всех участников разделили на две большие группы. Первые будут показывать свое вокальное и сценическое мастерство 8 мая, вторые – 10 мая.

По итогам жеребьевки Россия и Украина вместе оказались во втором полуфинале, следует из опубликованной на официальном сайте "Евровидения" информации. Впрочем, сталкиваться плечами за кулисами артистам, по всей видимости, не придется – Россию включили в первую часть списка, а Украину – во вторую.

Напомним, в 2018 году песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Португалии. Россию на соревновании будет представлять Юлия Самойлова. Певица должна была выступить в 2017 году в Киеве, однако из-за запрета на въезд на Украину не смогла принять участие.

Тогда в дирекции Первого канала решили, что отправят певицу на конкурс в следующем году. "Мы подтверждаем, что так и произойдет. Юлия начала подготовку к конкурсу", – цитирует РИА Новости представителя телеканала.