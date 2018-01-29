Друзья рассказали об операции Пугачевой на желудке

Поклонники Аллы Пугачевой обратили внимание на то, что за последнее время певица сильно похудела и, вдобавок ко всему, помолодела на несколько десятков лет. У многих возникло подозрение, что секрет невероятного преображения Примадонны кроется в серьезной операции, которую та перенесла. Близкие главной звезды российской эстрады решили рассказать, как дела обстоят на самом деле.

Информацию о том, что Алла Пугачева сбросила лишний вес в результате операции на желудке в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ озвучила диетолог. "В ходе процедуры удаляют часть желудка, после чего уменьшается вес, уходит все лишнее", – раскрыла она суть медицинских манипуляций.

"Я видела ее буквально на днях, и она очень худая. Это неудивительно, ведь при резекции похудение происходит постепенно. Ей просто не рассказали, как надо себя вести после процедуры, поэтому вес продолжит уменьшаться. Сейчас Алле Борисовне нужна профессиональная помощь", – добавила специалист.

После этого об истинных причинах преображения Аллы Пугачевой решили рассказать ее близкие. Они рассказали, что никакой операции на желудке у Примадонны не было. "Алла Борисовна старается сейчас правильно питаться, следит за собой", – цитирует сайт "Комсомольская правда" стилиста Примадонны.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 1, 2017 at 1:51 PST

Он признался, что не успевает перешивать наряды певицы. "Вижу, Алла Борисовна вошла во вкус. Теперь она носит джинсы, которые продаются в подростковых отделах – 38 – 40‑го размера. Нижняя часть у нее очень худенькая. А ножки какие? Такие ножки нельзя прятать под макси", – заметил стилист.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Янв 9, 2018 at 12:09 PST

О том, что Алла Пугачева придерживается диеты рассказывала также дизайнер Мила Ставицкая, крестная сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри. "Она, скорее всего, ограничивает себя порциями", – озвучила свою версию она.

Примечательно, что о причинах резкого похудения сообщала сама Алла Пугачева. "В Израиле мне прописали таблетки от диабета, и я сразу сдулась!", – призналась она.