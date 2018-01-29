Творчество Бузовой приспособили для глухих
Судя по описанию канала на YouTube Екатерины Зайковой, девушка хочет выкладывать сурдопереводы знаменитых хитов, чтобы глухие и слабослышащие люди могли получить представление о новинках и легендах мира музыки. И начать она решила с песни, которая тут же привлекла к себе повышенное внимание. Речь идет о хите "Мало половин" Ольги Бузовой. Теперь творчество певицы доступно даже тем, кто не может слышать.
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