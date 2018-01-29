Творчество Бузовой приспособили для глухих

На канале Екатерины Зайковой на YouTube появилось видео с сурдопереводом хита Ольги Бузовой "Мало половин" для слабослышащих людей. Теперь узнать о чем поет восходящая звезда российского шоу-бизнеса могут даже те, у кого нет возможности услышать певицу.

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