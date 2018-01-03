Волочкова устроила публичную порку ушлому любовнику

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова поставила точку в громком секс-скандале. Она объяснила, почему ее интимные снимки попали в Сеть.

Танцовщица уверена, что Чермен Дзотов опубликовал в Интернете скандальные фото. Волочкова считает, что сделал он это ради пиара.



Публичную порку бывшему любовнику она устроила на странице портала teleprogramma.pro. "Подлость поступка в том, что он сделал эти фотографии исподтишка, а опубликовал их спустя год, перед выходом своей книжки. Некоторые придумывают небылицы, чтобы про них написали", – заявила она.

Балерина считает, что Дзотов пытался запятнать ее имя, но у него ничего не получилось. Тем не менее, ему удалось ловко выйти сухим из воды. "Как только я решила обратиться в правоохранительные органы и прекратить потоки лжи, этот парень тут же пошел на попятный и заявил, что никаких фото не размещал – это якобы сделал другой человек, который его подставил", - раскрыла подробности скандала Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 1, 2018 at 12:21 PST

Напомним, что интмные снимки Волочковой и Дзотова появились в Сети в конце 2017 года. Позже бывший любовник танцовщицы отрицал свою причастность к этим снимкам.

Как писали Dni.Ru, в конце концов Дзотов раскрыл подноготную скандальной истории. Он отметил, некоторое время назад к нему обратился секс-тренер Алекс Лесли и сообщил, что разместил у себя в социальных сетях некие фотографии, на которые якобы тогда никто не обратил внимания. Лесли захотел пропиариться на них, а также "раскрутить" Анастасию Волочкову, с которой у него якобы была какая-то договоренность. Он предложил поучаствовать в этом деле и Чермену Дзотову.