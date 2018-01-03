Наргиз и Фадеев шокировали помолвкой
Можно предположить, что снимок был сделан в новогоднюю ночь. Фадеев преподнес Закировой внушительных размеров перстень.
В преддверии умопомрачительных свершений, / Творила магию растущая луна. / Тебе я протянула руку , нежный гений. / Я музыкой и неустанным вдохновением, / Моей мечтой , на век обручена", – подписала снимок певица. Пользователи Сети сразу же заговорили о помолвке Наргиз и Фадеева.
"Поженили", – пишет один из комментаторов. "Прекрасная новость! Мои поздравления, счастья вам, вы его заслуживаете!" – восхищается произошедшим другой. "Вы замечательные и очень талантливые! Ждём ваших песен!" – добавляет третий.
При этом многие усомнились в том, что эта была настоящая помолвка. "Да чему удивляетесь, люди тупые просто. У них обязательно, если кольцо, значит замуж", – отметил пользователь. "Он женат!" – напомнил второй. "Читаешь некоторые комменты и удивляешься! Почему люди увидев картинку и прочитав текст не хотят думать и воспринимают все буквально?!" – чуть ли не возмущается один из комментаторов.
Судя по всему, Наргиз оставила вопросы подписчиков без внимания. Похоже, что никак на них не отреагировал и Фадеев. Остается только гадать, что означается необычная фотография.
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