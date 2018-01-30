Названа причина изгнания ведущей "Дома-2"
Есть версия, что у Кати появился мужчина, которого не устроили постоянные разъезды любимой на Сейшелы, где находится площадка проекта. Якобы это он попросил ее отказаться от должности, что девушка и сделала. Однако Рустам с такой интерпретацией ситуации не согласен.
"Совсем недавно Жужа заявила, что она покидает-таки телепроект, любовь свою нашла, вроде как, мужик какой-то достойный отыскался… Но не тут-то было… Мужики на кузне и бабы на мельницы гуторили, мол, соврала Жужа, вульгарно солгала. Уволили ее – за тупые бабские капризы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказался на своей странице в Instagram Солнцев.
"Телеведущая с внешностью порно-модели, не выговаривающая половины алфавита, оказалась никому не нужна. Жужа, ты уже дома, в Бибирево? Люблю тебя!" – с сарказмом говорит бывший участник "Дома-2".
Кроме того, Рустам считает, что на увольнение Кати повлияли отношения с бывшей подругой Ксенией Бородиной и ее приятельницами – компанией под кодовым названием "Прачка". По его мнению, после того как Ксения и Катя перестали общаться, охладело к ней и руководство реалити-шоу, сообщает StarHit.
Также он рассказал о том, что на проекте ходят слухи, что Жужа "чикалась" на Сейшелах с одним из участников, что, само собой, негативно повлияло на репутацию телеведущей. "Вот и поперли ее, а ей, конечно, ничего не оставалось, кроме как преподнести все это как добровольный выход", – заключил Рустам.
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