Соблазнявший Костюшкина гей расплакался после контакта

Извращенец раздвинул перед певцом голые ягодицы. И Стас не сдержался.

Бывшему участнику группы "Чай вдвоем", создателю проекта A-Dessa Стасу Костюшкину уже 46 лет, а он по-прежнему поражает формой и сексуальностью. Возможно, поэтому многие гей России считают певца своим (хотя у него есть три сына от трех браков). Да ладно бы просто считали, а то ведь настырно предлагают ему свои тела! Буквально вываливают перед исполнителем все, чем хотят его соблазнить.

"Помню, в одном городе выступали: зритель все пытался мне что-то показать – повернулся к сцене задом и раздвинул ягодицы, – вспоминает Костюшкин. – Причем он долго добивался – все четыре песни свою задницу показывал. А я сканирую весь зал, всех вижу. Я просто сошел со сцены, схватил его за шкирку и в мягкой, но доходчивой форме объяснил, что нельзя показывать подобные вещи артистам, потому что это просто хамство. Я объяснил ему все такими словами, которых он, наверное, никогда не слышал от эстрадных артистов и не услышит никогда. Конечно, сдержал себя, даже щелчка ему не дал, просто достаточно жестко объяснил. А кто-нибудь другой на моем месте мог бы просто достать волыну (пистолет на воровском жаргоне – Прим. ред.) и прострелить ему башку. Но он заплакал, потому что испугался очень сильно".

Артист признается, что обвинения в однополой любви стали одной из причин его разрыва с Денисом Клявером. "Разговоры о нашей педерастии – вот это больше всего надоело, реально", – цитирует артиста журнал "Откровения звезд".