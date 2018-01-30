Абсолютно седого Киркорова сняли с юным красавцем

Певец без ретуши и косметики похож на дедушку. Поклонники удивлены и растеряны.

Аккордеонист и певец Петр Дранга – один из самых гастролирующих сегодня музыкантов. В ближайшие полтора месяца, судя по афише на официальном сайте, артист даст почти два десятка концертов! Во время очередного переезда юный красавец встретился со своим давним другом Филиппом Киркоровым. "Из сегодня. Был рад тебя увидеть, Филипп Киркоров! Хорошего отдыха и продолжения тура! И таких же улыбок в жизни, как на этой картинке!" – подписал фото Петр.

Поклонники поп-короля сильно удивились, увидев кумира, что называется, без ретуши и глянца. Оказалось, что знаменитая окладистая борода 50-летнего Филиппа совершенно седая! Все привыкли к тому, что Киркоров выглядит как с картинки. И вдруг оказалось, что без косметики он немного похож на дедушку. "Седой кумир..." – прокомментировали увиденное фанаты.

Волосы певца скрыты бейсболкой, но интересно было бы посмотреть и на них. Ходят слухи, что на самом деле они менее густые, чем кажется, и тоже заметно седые. Говорят, перед выходом на сцену артист создает дополнительный объем с помощью искусственных прядей. И регулярно красит голову и бороду.

Киркоров давно привык к тому, что его постоянно оценивают, поэтому на пересуды не обращает внимания. "Даже если я, спрятавшись за темными очками, сижу в VIP-зале с ограниченным доступом аэропорта, все равно понимаю, что на меня смотрят. И не имею права даже позволить подумать окружающим, что я не в форме. А то будут потом говорить: "Ой, смотрите, Киркоров-то в жизни какой, а на экране эдаким кажется!" Это стремление постоянно выглядеть идеально уже в крови, вошло в привычку с годами. Я понимаю, что не имею права появиться на улице непричесанным, плохо одетым, даже если всего-навсего вышел погулять с собачкой. Хотя, признаюсь, порой хочется надеть спортивный костюм и не думать про внешний вид", – признался артист в одном из интервью.