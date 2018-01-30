Алентова откровенно об ужасной ночи с Меньшовым

Вера Алентова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Актриса рассказала о работе и личной жизни.

Веру Алентову воспитывала мать. Детство будущей звезды пришлось на военное и послевоенное время. "Детство ужасным не бывает. Если даже это полный ужас, то ребенок этого не понимает. Например, когда мне лет в пять впервые поставили елку и повесили мандарины, это меня не обрадовало – я не знала, что это такое. Самым замечательным для меня было обрадовать маму. Когда я окончила второй класс на одни пятерки, она купила мне орешков. И это было счастье! Вторым счастливым моментом был тот, когда я накопила денег и купила маме духи", – рассказала актриса.

Вера не собиралась становиться артисткой – она представляла себя медиком. Однако, когда увидела объявление о том, что Алтайский драматический театр приглашает молодых людей, пошла на прослушивание. И ради этого даже завалила экзамен. В итоге Алентову взяли.

Узнав о таком спонтанном решении, мать отреагировала очень жестко. "Я пришла к маме и сказала: "У меня две новости – хорошая и плохая. Плохая – я недобрала баллов. Хорошая – меня взяли в Алтайский драматический театр!" Мама ответила: "Я не знаю, какая новость хуже, но это будет только через мой труп! Хочешь быть актрисой – валяй в Москву, в любой вуз. Если талантливая – возьмут, если нет – нечего тебе делать в театре. А сейчас, раз ты не поступила в институт, иди на завод. Это очень полезно для будущей актрисы", – вспомнила Алентова.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Дек 31, 2017 at 1:16 PST

Год Вера работала на Барнаульском меланжевом комбинате, а потом отправилась покорять Москву. Ей это удалось только со второго раза. Алентова поступила в Школу-студию МХАТ. Там она познакомилась с будущим мужем Владимиром Меньшовым. Избранник актрисы был способен на рискованные шаги. В качестве примера Вера рассказала об их ужасной ночи в поезде.

"Я накануне своего дня рождения уезжала на гастроли в Питер. И заметила: мол, жаль, что проведу этот день без него. Он прыгнул в вагон на ходу! Ночь была ужасной: он спал на моем месте, а я сидела у него в ногах. Но зато на следующий день мы отпраздновали мой день рождения в чудесном ресторане", – рассказала актриса в беседе с Татьяной Устиновой. Добавим, что Вера Алентова и Владимир Меньшов вместе уже больше 50 лет.