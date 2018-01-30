Сексапильная ведущая Первого канала родила третьего ребенка

Анастасия Трегубова поделилась радостным известием. Одна из самых привлекательных ведущих Первого канала родила третьего ребенка.

Сегодня, 30 января, Анастасия Трегубова родила дочь. Однако имя новорожденной пока не называется. "У меня не было в юности мыслей о том, что я стану именно многодетной мамой. Точно хотела дочь и сына. Чтобы старшая – обязательно девочка и помогала с младшим братом. Все так и вышло. Лизе в ноябре прошлого года исполнилось 11, Мише 28 января – семь. И сегодня, 30 января, у них появилась сестра. Сейчас понимаю, что зарекаться не буду, может, мы и на этом не остановимся. Жизнь расставит все на свои места", – поведала журналистам счастливая Анастасия.

Трегубова рассказала, как намерена строить свой жизненный уклад после появления на свет третьего ребенка. По ее словам, ей помогут ближайшие родственники. "Еще во время беременности продумывала, как надо будет перестроить график жизни, чтобы дочке уделять время. А сейчас ей нужен почти круглосуточный уход, и старших детей возить в школы и на дополнительные занятия. Помогать будут две наши бабушки – моя мама и мама мужа. Да и Лиза с Мишей готовы участвовать в воспитании сестры", – цитирует телеведущую HELLO!

Публикация от АНАСТАСИЯ ТРЕГУБОВА (@atregubova) Ноя 27, 2017 at 3:28 PST

Напомним, о том, что Анастасия Трегубова беременна, стало известно в сентябре. По признанию ведущей, раньше она старательно скрывала свое интересное положение, однако в третий раз успокоилась. Причем настолько, что отправилась с супругом Александром в отпуск в Грецию. При этом Трегубова отметила, что полет перенесла нормально и жару тоже.