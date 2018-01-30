Гудзеева жестоко обманула Шаляпина

Героем очередного выпуска программы "На самом деле" стал Прохор Шаляпин. Певец узнал правду о своей возлюбленной.

Оказалось, что невеста музыканта Татьяна Гудзеева врала своему избраннику. Артист был уверен, что девушка уже много лет живет в Москве и сама заработала на две квартиры. Оказалось, что девушка родилась и долго жила в маленьком городе Лошади, откуда потом перебралась в Ижевск. Там она вышла замуж, родила дочь, а после развелась.

И это не единственная ложь избранницы Прохора Шаляпина. Специалисты по детектору лжи выяснили у самой девушки, что она обманывала жениха. И у нее есть ухажер в США, с которым она якобы продолжает общаться виртуально до сих пор. Мужчина ждет, когда Таня выйдет за него. Она уже не раз летала в Америку на встречу с любовником.

Отметим, это уже не первый раз, когда Шаляпин вместе со своей пассией приходит на телевидение. Так, 19 января молодые люди стали гостями программы "Мужское/Женское". Там Прохор подвергся издевательствам со стороны ведущего шоу Александра Гордона. Журналист обозвал музыканта гибридом попугая и обезьяны. Таким образом шоумен решил прервать жалобы Прохора на очередную ужасную драму в отношениях.

Гордон упрекнул музыканта, что тот воспринимает его как свадебного генерала. Поэтому решил усыновить певца, чтобы у того не было необходимости водить новых избранниц на программу, отнимая время у зрителей. Заявление шоумена зрители и эксперты в студии расценили как шутку, но согласились, что опекать артиста и в самом деле нужно. С потенциальной тещей отношения у него уже не сложились. Пока за советами Шаляпин обращается с своим поклонницам-бабушкам.

