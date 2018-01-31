54-летняя жена Маликова показала новорожденного сына

Супруга певца и композитора Дмитрия Маликова Елена обнародовала трогательное семейное фото. На снимке запечатлен и новорожденный сын пары, который появился на свет благодаря суррогатной матери.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Маликова опубликовала фотографию, на которой заснята целующей в губы мужа, певца и музыканта Дмитрия Маликова. Между ними сидит их 17-летняя дочь Стефания и держит на руках своего новорожденного брата. Малыш облачен в голубой комбинезон и шапочку. Лицо ребенка скрывает смайлик.

"Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась – я встретила Диму. Благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наши чудесные дочь и сын..." – написала Елена Маликова.

В заключение супруга артиста сделала такой вывод: "Семья – это команда, где один – за всех, и все – за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее! ❤"

Публикация от elena malikova (@elenamalikova) Янв 30, 2018 at 12:20 PST

Многочисленные поклонники осыпали семью поздравлениями и восторженными комментариями. "Искренне поздравляем вас🙏🏻😍👏💐💐💐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Счастья вам и большой любви", "Леночка, поздравляем! Искренне рады за Вас! Говорят, дети это вторая молодость!", "Счастья и радости вашей семье! Поздравляю! Вы такие замечательные!", "Какой прекрасный пост !!! Спасибо за него . А Вам спокойных ночей и здоровья !!!" – высказались подписчики.

Напомним, информация о том, что у Дмитрия Маликова родился второй ребенок, появилась 24 января. Сына популярному артисту и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в клинике "Ава-Петер" в Санкт-Петербурге. Еще в 2016 году певец признался в интервью, что мечтает о втором ребенке. "Хочу сына, мы идем к этой цели!" – сказал Маликов, однако тогда его слова мало кто воспринял всерьез.