Дети рыдают из-за трагедии с Ксенофонтовой

Казалось, тяжба Елены Ксенофонтовой с бывшим гражданским мужем позади. Однако актрису снова вызвали в суд – по обвинению в умышленном нанесении побоев благоверному. На этом основании он требует отменить договор дарения, по которому передал Ксенофонтовой квартиру, и либо вернуть жилплощадь, либо выплатить компенсацию.



"У меня таких денег, конечно, нет. Если он выиграет, мы с детьми просто останемся на улице! – рыдает Ксенофонтова. – Больше года он судился со мной еще и за то, чтобы отобрать дочь Сонечку, и не оставляет своих намерений это сделать. После того как суд в июне прошлого года определил место жительства дочери со мной, он подал апелляцию".

Все эта дикая ситуация отражается и на детях. "К моей шестилетней дочери подходят дети в школе и спрашивают: "А что, правда, твои родители за тебя судятся?" Когда этот ад начался, мы почти год занимались с психологами. Соня и Тимофей (сын актрисы. – Прим. ред.) очень переживают, и у них нет ответа на вопрос, зачем папа это делает. Дети воспринимают меня с собой как единое целое, моя боль – это и их боль тоже. Конечно, я стараюсь скрывать от них свои эмоции, но есть вещи, которые не могу проконтролировать".

Дети рыдают из-за происходящего в жизни Елены, и это понятно. Для них подобные события являются настоящей трагедией.

Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) Янв 25, 2018 at 1:20 PST

Ксенофонтова заверила, что жертва – как раз она, бывший муж избил ее, а не наоборот. Да и как хрупкая женщина могла нокаутировать бывшего десантника? А правосудие ее словно не слышит.

"Когда я подала встречный иск, мне было сказано, что возбудить дело невозможно, потому что господин Рыжих обладает определенным статусом – он адвокат. Я ездила давать показания в Следственный комитет. Восемь раз подавала туда встречный иск, и восемь раз мне отказывали! Восемь раз мы писали жалобу в прокуратуру, и каждый раз прокуратура отменяла отказ. В итоге СК так и не принял наш иск", – цитирует Ксенофонтову "Теленеделя".