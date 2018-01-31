Сергей Пенкин: Валерия такая же холодная в жизни, как и на сцене

Сергей Пенкин дал откровенное интервью. Один из самых экстравагантных исполнителей в отечественном шоу-бизнесе высказался о своих коллегах.

56-летний Сергей Пенкин стал очередным звездным гостем передачи "Ой, мамочки!" Артист прославился в конце 80-х. Он начинал свою карьеру с пения в ресторанах, а между выступлениями работал дворником.

"Когда в 1988 году я должен был поехать на гастроли в Тунис, меня пытались выгнать из дворницкой на улицу со словами "Нам не нужны артисты". Тогда за меня пришли просить сначала Иосиф Кобзон, а потом Никита Михалков. Мое дворницкое начальство изумилось: что это за дворник такой?" – рассказал Пенкин.

Самое интересное, что Сергей продолжал работать дворником, даже когда стал знаменитым. "Понимаете, в конце 80-х было очень важно иметь московскую прописку. Без прописки не брали в институт. А если не взяли в институт, значит, ты не имеешь права петь на эстраде, ведь ты артист без специального образования. Это был замкнутый круг. Но я вышел из него с помощью моей карьеры дворника", – объяснил певец.

Пенкин даже выступил на концерте Виктора Цоя. "Когда мы познакомились, он очень проникся ко мне. Он ведь был очень простой, добрый парень. И как-то предложил мне выступить на своем концерте. Я отказывался: мол, у тебя ведь совсем другая публика. Питер был одним из первых рокерских городов, к Цою на концерт ходила особенная рокерская молодежь: в шинелях! Он говорит: "Я все подготовлю, будет нормально!" И он меня представил. Я спел у него две песни, и это были мои первые сценические начинания. В то время меня еще даже по телевизору не показывали", – поведал артист.

Сергей прокомментировал слова певицы Валерии, когда она в интервью телеканалу "Би-би-си" назвала его человеком нетрадиционной ориентации. "Она поступила некрасиво. Она такая же холодная в жизни, как и на сцене", – заявил Пенкин. Также артист сказал, что коллеги его побаиваются. Сергей предположил: "Ну, наверное, потому, что я откровенный, и могу сказать правду. Например, многие поют под фонограмму. Ну, поют и поют. А я всегда стараюсь петь живьем. Иногда даже без микрофона".

Пенкин замечал, что некоторые артисты его откровенно копируют. "Мне Татьяна Буланова даже так и сказала: "Я увидела у Сереги костюм и сделала точь-в-точь такой же". Дело в том, что я долгое время работал в варьете. Даже раньше, когда я жил в Пензе, я старался каждый вечер, когда пел песни, одеваться в новые наряды. Я приходил в театральную мастерскую при театре и брал каждый день напрокат разные костюмы. Так и пошло", – сообщил Сергей Пенкин.