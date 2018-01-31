Ольга Бузова упала в обморок

Звезду "Дома-2" возбуждает темное прошлое партнера. Она призналась в любви к плохим парням.



34-летнего Джереми Микса называют самым красивым преступником в мире. Он получил известность в 2014 году, когда ему предъявили обвинения сразу по 12 пунктам, в числе которых значилось сопротивление сотрудникам полиции при задержании и незаконное хранение оружия. Джереми вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 27 месяцев, однако из калифорнийского исправительного заведения его освободили досрочно за примерное поведение.

При обязательном фотографировании сразу после ареста преступник даже не мог и представить, что этот кадр перевернет его жизнь. Снимок красавца попал в интернет, и девушки по всему миру стали падать в обморок. Среди них была и Ольга Бузова, которая тоже, по ее словам, лишилась чувств. Когда звезда "Дома-2" задумалась о съемках клипа на песню Wi-Fi, то сразу решила, что Джереми должен быть с ней.

"Я увидела его и обалдела: самый красивый мужчина, самый красивый bad boy! – призналась Ольга в интервью Dni.Ru. – И сегодня он прилетел только ко мне. Темное прошлое Джереми меня не смущает, а даже возбуждает, люблю плохих парней! И у нас с ним будет настоящее волшебство".





Ольга заметила, что под словом "волшебство" не подразумевает половой акт, как все участники "Дома-2". Хотя, наверное, была бы рада. "Я ведь на 14 февраля буду одна и на 8 Марта тоже одна", – вздыхает Оля.





"Сегодня начинается новый этап моей жизни, в котором я сильная, люблю себя", – заверила Бузова. Для Джереми она устроила экскурсию по Москве и подарила большую матрешку. С явным намеком на его сексуальность и плодовитость.

