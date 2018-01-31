Муж сравнил Ани Лорак со старой бабкой

Ани Лорак дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала о личной жизни.

Вот уже восемь лет Ани Лорак замужем. Ее избранником стал турок Мурат Налчаджиоглу. Певица подарила ему дочь Софию. Артистка раскрыла секрет их счастливого брака. "Когда включаются понятия "он должен зарабатывать", а "она – варить борщи", умирает любовь. Если кому-то мы и должны, то разве что самим себе, а именно – быть счастливыми. Я продолжаю оставаться таким же свободным человеком. И делаю все, что захочу. Я уверена, что тон отношениям задает женщина и выбирает те, что подходят именно ей. "Мамочка", "дочь" или какую-то другую роль отводит она себе. Мы с мужем – лучшие друзья", – рассказала Ани.

Певица уверена, что ее отношения с мужем не стоят на месте, а развиваются. "Невозможно же всю жизнь вспоминать первое свидание и пытаться повторить ту прическу, макияж, платье, в котором ты была, когда мужчина в тебя влюбился. И для меня само собой разумеющееся, что первый год это одни отношения, второй – другие, а после рождения ребенка – уже третьи. Ведь и мы меняемся. Даже внешне я смотрю на свои фотографии десятилетней давности и понимаю, что сейчас нравлюсь себе больше, чем тогда", – отметила певица.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Янв 5, 2018 at 5:34 PST

Лорак рассказала случай, который вызвал у нее смех. "Думала, хоть раз в жизни надену платье подлиннее и обойдусь без декольте. А Мурат говорит: "Ну что ты как старая бабка нарядилась?" И я поняла, что он успешный молодой парень и, конечно, хочет, чтобы рядом с ним я была красоткой. К моим сценическим образам он относится абсолютно спокойно", – цитирует Ани Лорак Woman`s Day.

Однако не все так гладко. Певица призналась, что хотела бы чаще выходить с мужем в свет. Однако он категорически против. Она рассказала: "Тут он тверд и всегда отказывается. Даже уговорить его на совместные фотосессии, которых у нас за всю совместную жизнь всего две или три, мне стоило огромных усилий. Но, с другой стороны, это еще один большой плюс моего мужа, потому что мне не нравится, когда мужчина занимается самолюбованием".