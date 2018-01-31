Джигарханян не может вылечиться

Появляется все больше подробностей о состоянии здоровья Армена Джигарханяна. Представители знаменитого актера опровергли информацию об инфаркте.

"Мне уже 30 звонков поступило с одним вопросом: правда, у Джигарханяна случился сердечный приступ? Говорю ответственно: никакого приступа у Армена Борисовича нет", – приводит газета "Комсомольская правда" слова адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова. По словам юриста, у артиста просто вирусное заболевание, и он никак не может окончательно поправиться.

"Дней десять назад он подхватил вирусную инфекцию типа гриппа. Лечился, потом лег в больницу, но ненадолго. Он не любит больниц. Как только ему стало лучше, он оттуда сбежал, не долечившись. Дома простуда снова дала о себе знать. И его отправили подлечиться. Так и живет: то дома, то в больнице…" – объяснил журналистам Парфенов.

Такой же версии придерживается и представитель Московского драматического театра под руководством Джигарханяна. "Никакой срочной госпитализации не было, Армен Борисович уехал долечить грипп. Но зная его характер, в больнице он больше трех дней не выдержит", – считает пресс-секретарь Вячеслав Дьяченко.

Анонимный представитель театра рассказал РИА Новости, что Джигарханяну даже не пришлось вызывать скорую: "Армен Борисович не любит очень лечиться, и мы с трудом уговорили его все-таки продолжить лечение в больнице, поскольку еще оставались некоторые простудные явления. Никакой скорой помощи не было, его отвез в больницу его водитель. Я час назад разговаривал с ним по телефону, голос бодрый, и он уже рвется на работу".

Напомним, бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила, что Армен Джигарханян попал в больницу с инфарктом после просмотра программы "Пусть говорят" с участием Виталины и сына артиста Степана.