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Джоли и жена Макрона напугали "мертвыми" лицами

Анджелина Джоли и Брижит Макрон. Фото: Dni.Ru
Анджелина Джоли вместе с детьми посетила Париж. Актриса встретилась с женой президента Франции Бриджит Макрон. 
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Фотографии знаменитостей поразили пользователей Сети. Поклонники звезды Голливуда отметили, что женщинам надо сменить визажиста: лица Джоли и Макрон напоминают посмертную маску из-за плохо нанесенного макияжа. Кроме того, жену президента Франции упрекнули в злоупотреблении тенями.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

Бриджит "нарсиовала" себе такие яркие смоки-айс, что ее собственных глаз было просто не разглядеть, они казались двумя маленькими угольками, горящими где-то в глубине. Джоли же, по мнению критиков, переборщила с тональным кремом: она так сильно разравняла себе кожу лица, что стала похожа то ли на манекен, то ли на маску с накрашенными красными губами.

Публикация от Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975)

 

Во время встречи Джоли с Макрон в Елисейском дворце женщины обсуждали проблему сирийских беженцев, вопросы образования и насилия в отношении женщин. По информации Газета.Ru, инициатором встречи стала Джоли, выступающая в качестве посла доброй воли ООН. Разговор шел на английском и продлился немногим более часа.

Кроме того, в Париже Джоли примет участие в съемках рекламного ролика. Решив совместить работу и отдых, Анджелина взяла с собой шестерых детей и устроила им экскурсию по городу, который никогда не спит. В первый день пребывания в столице Франции актриса занималась культурно-развлекательной программой для ребят: они посетили Лувр и прошлись по улочкам знаменитого города. 

Автор: Михаил Войцеховский31 января 2018, 21:10
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