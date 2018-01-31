Джоли и жена Макрона напугали "мертвыми" лицами
Фотографии знаменитостей поразили пользователей Сети. Поклонники звезды Голливуда отметили, что женщинам надо сменить визажиста: лица Джоли и Макрон напоминают посмертную маску из-за плохо нанесенного макияжа. Кроме того, жену президента Франции упрекнули в злоупотреблении тенями.
Бриджит "нарсиовала" себе такие яркие смоки-айс, что ее собственных глаз было просто не разглядеть, они казались двумя маленькими угольками, горящими где-то в глубине. Джоли же, по мнению критиков, переборщила с тональным кремом: она так сильно разравняла себе кожу лица, что стала похожа то ли на манекен, то ли на маску с накрашенными красными губами.
Во время встречи Джоли с Макрон в Елисейском дворце женщины обсуждали проблему сирийских беженцев, вопросы образования и насилия в отношении женщин. По информации Газета.Ru, инициатором встречи стала Джоли, выступающая в качестве посла доброй воли ООН. Разговор шел на английском и продлился немногим более часа.
Кроме того, в Париже Джоли примет участие в съемках рекламного ролика. Решив совместить работу и отдых, Анджелина взяла с собой шестерых детей и устроила им экскурсию по городу, который никогда не спит. В первый день пребывания в столице Франции актриса занималась культурно-развлекательной программой для ребят: они посетили Лувр и прошлись по улочкам знаменитого города.
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