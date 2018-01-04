Роднина разнесла в пух и прах новогодний огонек с Пугачевой
Свое отношение в новогодним огонькам Роднина выразила в Twitter. Она разместила на своей странице сообщение другого пользователя.
"Мне нравились бы новогодние огоньки, если бы не Пугачева, Галкин, Басков, Киркоров, звезды 80-х, звезды 90-х, все это гребанное дежавю, которое переживает страна из года в год (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – критикует неизвестный музыкальные передачи. "Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед", – поддержала его Роднина.
Отметим, что недавно по поводу новогодних огоньков высказался известный продюсер Максима Фадеев. Он призвал своих подписчиков оценить то, что происходило на экране.
Это,примерно,как я бы сейчас выехала на лед�� https://t.co/5i2TVMu6IF— Irina Rodnina (@IRodnina) 1 января 2018 г.
"Телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно – а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли "огоньки" на новый уровень?" – спросил он своих пользователей Сети. Как писали Dni.Ru, неожиданно ответ под снимком оставила Алла Пугачева.
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