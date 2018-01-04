Первый муж Валерии заговорил о ее любовных похождениях

Композитор Леонид Ярошевский в подробностях рассказал об отношениях с первой женой, певицей Валерией. Он описал любовные похождения исполнительницы.

Ярошевский заявил, что подозревать жену в измене начал после ее первой поездки с Шульгиным в Германию. Там они должны были записать новый альбом.

"Поехали они туда вместе, но что-то не сложилось, поругались и вернулись по отдельности. Я тогда уже начал подозревать нехорошее", – цитирует его сайт "Комсомольская правда". После этого Валерия откровенно высказалась об отношении к Шульгину. "Слушай, Шульгин такой толстый, противный, представляешь розовое рыхлое тело? Я видела, как он загорал", – заявила она.

Композитор только потом понял, что жена выдумала эту версию специально для него. Его мир рухнул, когда Валерия поехала домой к Шульгину смотреть фильмы и осталась там с ночевкой.

Ярошевский напился в баре и попытался свести счеты с жизнью. В результате он остался в живых. "Какой смысл в этом? Например, выжил, а почки отказали – это расчет?" – вопрошает он.

Напомним, ранее об отношениях с Ярошевским высказалась сама Валерия. Он заявила, что считала их своей первой большой ошибкой.

Как писали Dni.Ru, певица отметила, что когда они расстались, Ярошевский был не прочь получить от нее "отступные". Об этом она рассказала Лере Кудрявцевой в передаче "Секрет на миллион".