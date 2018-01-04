Звезда "Дома-2" потеряла дочь

Эксклюзив Интервью Народ возмущен пошлостью огонька на "России" Пугачеву спасают после страшного скандала Дом-2

Выбор читателей

Дана Борисова убита бывшим мужем
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Рак разрушил жизнь Маши Малиновской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
партнеры
Четверг 4 января
Лента новостей
17:57
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
16:16
Москва возобновила авиасообщение с Каиром
15:34
К чему снится кровь
14:41
В Израиле умер известный писатель
13:54
Караченцов устал бороться с раком
13:28
Под Москвой ель искалечила дровосека
12:13
Пропавшего под Новый год худрука детского театра нашли мертвым
11:45
Лишившийся работы Нагиев влез в долги
11:26
Во время обстрела в Сирии погибли российские военные
10:00
Бедная Меркель судорожно хватается за власть
22:58
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
17:55
Бизнес-гороскоп на январь 2018 года
17:43
В жуткой аварии в ХМАО погибли 10 человек
17:26
Хитрый барнаулец устроил сыну ночь чудес в закрытом ТЦ
16:45
В центре Москвы пожарные спасли из огня 20 человек
16:27
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
15:43
Билан истощен до предела
15:20
Наргиз и Фадеев шокировали помолвкой
14:53
Анорексичка из "Дома-2" ужаснула новыми фотографиями
14:25
Травлю оплеванной Пугачевой объяснили страшным заговором
13:58
Россиянка умерла после падения в новогоднюю ночь
13:51
К чему снится пожар
13:34
Волочкова устроила публичную порку ушлому любовнику
12:30
Российский вертолет разбился в Сирии
12:00
Главные неудачники 2017 года
11:41
Под Москвой пантера загрызла мужчину
11:18
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
10:45
На Камчатке случилось землетрясение
10:37
Жаждущая секса Бузова осталась без мужчины на семь лет
10:16
Оскандалившаяся Пугачева набросилась на "неудачника" Фадеева
10:00
Астрологический прогноз на 2018 год
22:43
Народ плюется от безвкусицы и пошлости огонька на "России"
20:40
Известная советская актриса умерла в возрасте 76 лет
18:44
Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
17:21
Костенко ждет ребенка от Тарасова
16:56
Пугачеву выгораживают после скандала с плагиатом
16:19
Собчак заминировали после танцев с бутылкой у церкви
16:07
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
15:40
О какой знаменитости Вам бы хотелось узнать больше?
15:30
Астрологический прогноз на период с 1 по 7 января 2018 года
14:54
Секрет крепкого и здорового сна
14:21
Блистательную Цымбалюк-Романовскую признали королевой красоты
11:39
Вороненков достал Максакову с того света
11:28
Мировые звезды – в поддержку голоса разума
11:22
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа
10:47
Собчак стыдливо удалила видео с танцами у порога церкви
10:27
Каким будет 2018 год
10:19
Саруханов в трансе от наглого плагиата Пугачевой
19:53
Собчак распекли за танец с бутылкой на пороге церкви
19:04
Панин в новогоднюю ночь попал в неприятную историю
18:03
Табакова отключили от аппаратов
17:44
Под Москвой водитель сбил пешехода и скрылся
15:28
Премьера Пугачевой обернулась страшным скандалом
14:35
Фонограммщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь
11:29
Что смотреть на ТВ в праздники
11:14
Взбешенный Джигарханян мечтает наказать Цымбалюк-Романовскую
10:36
Любовный гороскоп на январь 2018 года
10:11
В Москве 23 человека попали в больницу из-за пиротехники
09:54
Как изменится жизнь россиян с 1 января
15:30
Путин рассказал про любовь
15:28
Никита Джигурда поздравил Dni.Ru с Новым годом
14:58
В Москве из огня спасли четырех человек
14:43
Белка-воришка напала на полицейского (видео)
14:14
Названа дата прощания с Александром Шавриным
13:59
Допрос петербургского террориста попал на видео
13:30
Как Николай Цискаридзе завоевал мир
13:07
В кафе под Краснодаром произошла бойня
12:56
Умер бывший муж Анны Ардовой
12:53
Володин поздравил россиян с Новым годом
12:12
Новогодний шпагат опозоренной Волочковой взбесил россиян
11:53
Ведущая Шелест о жуткой травме: Решила отрезать палец
11:37
В Петербурге умер знаменитый художник
11:21
Под мостом в центре Москвы зарезали мужчину
11:11
Басков готовится к подлому удару от Лопыревой
10:46
Пугачева заткнула за пояс выскочку Бузову
10:23
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
10:00
Директор Елисеевского гастронома убит за мошенничество
18:23
Любовница мужа явилась к беременной Кудрявцевой
17:54
На почте в Харькове грабитель взял в заложники детей
17:48
Кудрявцева билась в истерике после смерти любимого мужчины
16:53
Житель Подмосковья во время застолья убил собутыльника
16:34
Светлана Лобода рассказала о втором ребенке
16:15
Пенсионеров Леонтьева и Пугачеву стыдят за вакханалию в молодежном огоньке
15:52
В Приморье на улице зарезали влюбленную пару
15:40
Сменившая имидж Бородина поразила красотой
15:27
Изменщик Руссо оправдался за связь с московской королевой красоты
15:01
Под Москвой джип сбил пешеходов на зебре
14:32
Цымбалюк-Романовская похвасталсь елкой в шикарных интерьерах
14:28
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
13:51
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
13:34
В Москве разыскивают убийцу на Lada Priora
13:27
Краско покидает Россию с молодой женой
12:49
Под Москвой тысячи автомобилей встали в 20-километровую пробку
12:40
Любимым читателям Dni.Ru посвящается: чем они удивили и рассмешили в 2017-м
12:21
Мужа Пелагеи кормят чужие люди
11:53
Николаев потерял сознание в бане с Ургантом
11:19
На корпоративе в Москве коллега зарезал 29-летнего мужчину
11:08
Украина угрожает ракетным ударом по Крымскому мосту
10:48
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
10:36
Хитрый Градский утер нос Агутину и Билану
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
Народ плюется от безвкусицы и пошлости огонька на "России"
Оскандалившаяся Пугачева набросилась на "неудачника" Фадеева
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
Наргиз и Фадеев шокировали помолвкой
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" потеряла дочь

Александр Задойнов. Фото: instagram.com/sasha_zadoynov
Бывший участник "Дома-2" Александр Задойнов потерял младшую дочь. Молодой человек даже не представляет, где находится ребенок.
прочитано 6511 раз

Две дочери Задойнова живут вместе с мамой, его бывшей женой Элиной. "Старшая дочка уже самостоятельно приходит ко мне на выходные, она гиперактивная девчонка, очень любит танцы и мечтает в будущем сама ставить номера", – рассказал он.

ПО ТЕМЕ

Звезда "Дома-2" Александр Задойнов бросил родную дочь

ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Младшую дочь бывший участник "Дома-2" почти не видит. Он давно ее не навещал, за что Элина его отругала, сообщает официальный Instagram-аккаунт популярного шоу. Судя по всему, горе-отец даже пропустил празднование ее дня рождения.

"Я позвонил и получил "люлей" от Элины, потому что давно не виделся с дочкой. Элина теперь не хочет даже сообщать мне об их местонахождении, даже не знаю, где сейчас находится дочь – в Тюмени, в Москве или в Сочи", – заявил Задойнов. Элина ситуацию пока никак не прокомментировала.

Напомним, ранее бывшая жена подала заявление на Задойнова. Как писали Dni.Ru, она уличила звезду "Дома-2" в том, что тот не платит алименты.

"Я подаю в прокуратуру, для того чтобы провели работу и взяли на контроль это дело. Мне непонятно, почему не платятся алименты. Мне непонятно, почему приставы так работают в городе Ярославле. Вообще у меня есть предположения, что у Саши там с приставами все хорошо", – заявила она.

Автор: Евгений Мышко4 января 2018, 17:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы насилия из "Дома-2"

567

комментарии

Политика

Бедная Меркель судорожно хватается за власть
Главные неудачники 2017 года
Европа испугалась правды о Крыме
Киев нарывается на жесткий ответ Москвы

Шоу-бизнес

Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову
Звезда "Дома-2" потеряла дочь
Фриске показала редкие фото с больной сестрой
Бывший муж-алкоголик забирает сына у Натальи Штурм

Проишествия

Водитель отчаянно давил на тормоз перед тараном остановки (видео)
Акушеры оторвали ребенку голову при родах
Автобус протаранил остановку в Москве: есть раненые
Жена в порыве страсти откусила автослесарю яичко

Lifestyle

В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
Брыльскую безжалостно унизили после удаления опухоли
Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты
Мертвый Хворостовский опередил Михалкова
Гороскоп

Билан истощен до предела

Таролог раскрыла судьбу известного певца
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

Первый муж Валерии заговорил о ее любовных похождениях

Ярошевский в подробностях рассказал о предательстве
Шоу-бизнес

Фриске показала редкие фото с больной сестрой

Раритетные снимки появились в Instagram

Гороскоп

Гороскоп здоровья на январь 2018 года
Караченцов устал бороться с раком
Бизнес-гороскоп на январь 2018 года
Билан истощен до предела

Фоторепортажи

Семилетние красотки-близняшки покорили Сеть
Новая пассия Смолова побила Лопыреву
Дана Борисова вышла в свет после передозировки
Рожденные в год Собаки звезды

Спорт

Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду
Кокорин удивил зажигательным танцем под пальмами (видео)

Регионы

Допрос петербургского террориста попал на видео
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru