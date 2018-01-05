Тяжелобольная Бузова объяснила постоянное вранье

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram настоящий крик души. Певица призналась, что люди постоянно врут из-за того, что страдают.

Сообщением, полным отчаяния и горечи, поделилась Ольга Бузова со своими поклонниками во время новогодних каникул. Певица рассказала о том, что люди редко бывают искренними и объяснила, почему так происходит.

"Знаете что мы делаем чаще всего? Врем! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – огорошила своих фанатов нелегким признанием Ольга Бузова. "Врем, что толпа скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри, и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан", – добавила она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 4, 2018 at 10:30 PST

"Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили. Мы любя, врем, что в любовь не верим и отрицаем ее наличие, а сами тем временем по ее вине сходим с ума. Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись", – поделилась певица своими переживаниями.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 3, 2018 at 11:54 PST

"Мы врем, что убивая время не с теми, нам хорошо, но мы то прекрасно знаем, какая в душе брешь от потерянного времени и ощущение грязи на душе и теле. Мы врем, широко улыбаясь, нарочито отрицая себя и то, что ночами скручивает нас от внутренний боли", – призналась Бузова.

"Мы привыкли врать. Нам так удобно. И плевать, что от горечи внутри, когда никто не видит, улыбка с лица пропадает сама собой", – заключила она.

Отметим, подписчики Ольги Бузовой привыкли к тому, что к своим душевным переживаниям она подходит по-другому, регулярно оповещая общественность о том, что перестала цепляться за свое прошлое и наслаждается текущим моментом. Некоторые предположили, что на тяжкие размышления певицу натолкнуло плохое самочувствие.

Накануне она рассказала, что слегла с тяжелой болезнью. "Все сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит ... еще и на душе тяжело как-то", – поделилась она симптомами.