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Звезд новогодних огоньков оправдали после скандалов

Киркоров, Валуев, Басков. Фото: пресс-служба "России"
Зрители остались недовольны телеэфиром на новогодние праздники, из-за чего в Сети стали разгораться настоящие скандалы. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян уверен, что проблема не в артистах, а в самом подходе к созданию программ.
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С многочисленной критикой и обвинениями в адрес артистов, появившихся в новогоднюю ночь на российских телеэкранах, выступили зрители. В каких-то песнях они разглядели плагиат, где-то просто пожаловались на наскучивший репертуар. Многие отметили, что устали от одних и тех же лиц в практически идентичных передачах каждый год.

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Вадим Манукян уверен, что проблема кроется не в самих артистах, а в самом подходе к производству праздничных шоу. Чтобы изменить ситуацию, он составил специальную петицию. Подпись под ней уже успели оставить свыше десяти тысяч неравнодушных россиян.

"Люди выключают телевизоры или намеренно переключают Ваш канал на любой другой, потому что заранее знают, что Вы ничем не удивите!", – заметил он в обращении к руководству телеканала "Россия 1". "Меняйтесь! Давно пора! Проведите опрос телезрителей, измените формат, пригласите больше молодых талантливых певцов и певиц! Сделайте хоть что-нибудь!", – подчеркнул член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме.

На своей странице в Facebook он уточнил, что заботится также и о самих выступающих. "Я не хочу, чтобы наших артистов заставляли быть шутами и паяцами. Это вовсе не то, чего они заслуживают", – уверен Вадим Манукян.

В качестве примера того, в каких образах он хотел бы видеть российских артистов на новогодних огоньках, Манукян показал фрагмент новогоднего эфира на Западе. В приведенном отрывке канадский певец Майкл Бубле и американская исполнительница Барбара Стрейзанд исполнили хит It Had To Be You.

Автор: Геннадий Куприянов5 января 2018, 17:17

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