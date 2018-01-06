Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру

Бывшая жена Джигарханяна может себе позволить жить красиво. Она много лет самозабвенно ухаживала за стариком, пришло время и самой порадоваться жизни.



Виталине Цымбалюк-Романовской стало скучно проводить праздничные дни в трех, купленных за 100 миллионов, московских квартирах. И она решила выйти в свет – отправилась в круиз на теплоходе. "Для тех, кто еще не придумал, как приятно и необычно провести время в праздничные дни, рекомендую прогулку по Москва-реке. Каждый день – от отеля "Украина" несколько маршрутов и рыбный ресторан. Мы с подругой "проплыли" 1 января", – похвасталась бывшая жена Джигарханяна.



Молодой украинской пианистке явно хотелось с реки насладиться великим городом, который в короткий срок дал ей так много – недвижимость, многомиллионные капиталы, имя. Виталина стала знаменитой москвичкой – у нее берут автографы, просят о совместной с не фотографии, приглашают на премьеры и светские рауты. А в свете ей целуют руки и осыпают комплиментами.





Прежде Цымбалюк-Романовская была лишь тенью известного актера, подавальщицей клюквенного компота при нем. Но потом вдруг сказочно разбогатела и обрела самостоятельность.





Сегодня она может позволить себе сделать укладку в самом дорогом столичном салоне красоты, сходить пообедать в модный ресторан. А во время прогулки на теплоходе оборотистая пианистка потребовала блинов с огромной горой черной икры. С холодным шампанским по семь тысяч за бутылку белужья икра особенно ведь хорошо идет!

Злопыхатели, правда, ворчат: "Интересно, как она после осетровой икры будет переходить на баланду на Колыме?". Это они, конечно, от зависти врут, ведь Виталина уверена, что никакая Колыма ей не грозит, поскольку она честна перед законом и своей совестью.

