Близких Табакова лишили надежды

Заслуженный врач России, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников лично курирует нахождение Олега Табакова в Первой градской больнице. Он подчеркнул, что говорить о выписке артиста, как на это могли надеяться его близкие, пока еще рано.

Вся страна с замиранием сердца и надеждой на лучшее пристально следит за состоянием оказавшегося в больнице Олега Табакова. О самочувствии актера поступают самые разные сведения. О том, как чувствует себя народный артист СССР рассказал заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

Заслуженный врач России разбил надежды близких Олега Табакова и простых поклонников его творчества, которые ожидали, что уже в самое ближайшее время актеру можно будет отправиться домой. "Совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы", – цитирует ТАСС Леонида Печатникова.

"Сегодняшнее состояние Олега Павловича значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое", – рассказал он. "У него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается", – добавил заммэра.

Публикация от tabakov.ru (@teatr_tabakova) Апр 30, 2017 at 5:37 PDT

"У нас есть основания надеяться, но все непросто. Сколько продлится госпитализация, пока сказать не могу", – заметил он. По словам заслуженного врача России, рядом с Олегом Табаковым находятся его жена и дети, с которыми он общается.

Леонид Печатников напомнил, что уже опровергал слухи о том, что актер якобы впал в кому после поступления в больницу. "Никакой комы нет. Табаков абсолютно в сознании, просто прогнозы делать пока рано", – подчеркнул он.Тем не менее, актер вынужден находиться в специально оборудованной для него палате в реанимационном отделении под постоянным присмотром врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что у Олега Табакова развился сильнейший сепсис. По словам врачей, от такого воспаления погибают даже молодые люди. Между тем точной информации о том, что за болезнь поразила Олега Павловича, нет. Сообщалось, что у артиста возникло нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что Табакову сделана трахеотомия. Некоторые газеты писали, что у артиста "синдром глубокого оглушения".