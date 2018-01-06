Волочкова рассекретила богатого любовника

Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram серию постов, которые наглядно демонстрируют – с личной жизнью у нее все в порядке. Балерина ясно дала понять, что у нее есть любимый человек, причем весьма обеспеченный.

По собственному признанию Анастасии Волочковой, негативные комментарии под ее сообщениями в Instagram только веселят балерину. Причина такой на первый взгляд странной реакции – наличие личного счастья. "Помните, что когда вам холодно и завистно от успеха, роскошного моего дома, майбаха , белых роз, того факта, что я любима мужчинами-мне в этот момент тепло!😊👍🏼 Потому что мое сердце согрето любовью...❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась балерина своими мыслями.

В следующем сообщении она раскрыла источник появления у нее и белых роз, и роскошного автомобиля, и приподнятого настроения. Балерина добровольно взяла на себя работу, которой обычно занимаются ушлые журналисты. "Мои хорошие! Вам же больше нравится мой кураж? 😂👍🏼 Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите.😂 Это-я.👍🏼 Настоящая и искренняя", – написала Анастасия Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 5, 2018 at 11:55 PST

"Поездка на Мальдивы-мне! Пишу из самолета-это тоже мне.😊 Подаренный мне белый майбах-мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте.😂 Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! И мои!🌺 Объятия любимого человека-тоже мне! 🙏🏻", – перечислила она. К сообщению балерина приложила фотографию, на которой стоит у входа в аэропорт в объятиях некоего молодого человека, лица которого разглядеть невозможно.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 5, 2018 at 3:11 PST

"Дарите своим добро. Если есть кому... По-настоящему.. Так и счастье-мне! Любви вам, дорогие! И радости! И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А все, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно все. 👍🏼", – посоветовала своим поклонникам и злопыхателям окрыленная счастьем Анастасия Волочкова.