Ольга Бузова похвасталась необычной татуировкой

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию татуировки, которую набил себе, по всей видимости, фанат одновременно и футбола, и ее творчества. На изображении певица предстала в образе игрока футбольного клуба "Спартак".

Имя Ольги Бузовой прочно ассоциируется у многих с футболом из-за ее бывшего мужа, футболиста московского "Локомотива" Дмитрий Тарасова. Поклонники уверены, что певица до сих пор страдает после расставания с ним и отчаянно стремится как можно сильнее отгородиться от воспоминаний о прошлом.

Помочь ей в этом может внимание к другой команде. По всей видимости, теперь Ольга Бузова будет болеть за "Спартак", ведь фанат "красно-белых" нашел, чем порадовать сердце певицы. На своей странице в Instagram она похвасталась, что кто-то сделал себе татуировку с ее изображением в образе футболистки.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 5, 2018 at 10:01 PST

"Оставлю это здесь 💣 мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно 😝 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она. Бузова добавила, что, по всей видимости, близость к "Спартаку" положительно влияет на музыкальный вкус. Так, она напомнила, что игрок "красно-белых" Квинси Промес как-то обмолвился: "Мало половин" одна из любимых его песен.

"Не зря я болею за "Спартак" 🔴⚪️ все складывается 🤣Кстати, мне идет ваша форма 🥋", – заметила Ольга Бузова. Кроме того, она поделилась планами (как понадеялись поклонники спорта – в шутку) круто изменить свою жизнь. "Ну вот я и поняла чего мне не хватало для полного счастья – стать вожаком футбольного клуба 😂🤪🤗 а там не далеко и до тренера "Сборной России" 😈🧐 Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года 😈🙈😂 А почему бы и нет?", – заметила певица.