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Пышногрудая Кошкина снялась голой

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_officia
Актриса и телеведущая Яна Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию из ванной. На снимке красотка с пятым размером бюста прикрывает свои выдающиеся прелести рукой и наслаждается бокалом шампанского.
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Яна Кошкина обладает притягательными для мужских взглядов изгибами фигуры. Красотка не стесняется демонстрировать свое достоинство.

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Яна Кошкина

Яна Кошкина актриса, ведущая, певица

И злопыхатели, и преданные поклонники талантов актрисы сходятся во мнении – ее объемная грудь может претендовать на самостоятельную роль и уж точно заслуживает персонального аккаунта в Instagram. Ведущая в очередной раз заставила говорить о себе и привлекла десятки тысяч восхищенных взглядов всего одной фотографией. На снимке она предстала без одежды, лежа в ванной. Грудь красотка прикрыла одной рукой, тогда как вторая у нее была занята бокалом с шампанским.

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

Восторгам поклонников не было пределов. "Яночка как Клеопатра! Красавица!", "Очень волнующее фото) мурашки полезли по коже)", "Яна ты лучшая, я влюблен", "Яна, вы секси", "фото проосто 🔥🔥", "Вауууу😍😍😍😍😍шикарная", – не стеснялись комментаторы в выражениях своих эмоций.

Напомним, ранее в интервью Dni.Ru Яна Кошкина рассказывала о своей груди, которая притягивает к себе столько внимания и регулярно становится предметом обсуждения. "Все свое. Не мужчин же! Я своей грудью горжусь. Было бы хуже, если бы у девушки не было груди", – поделилась она.

Актриса рассказала, что впервые заметила интерес представителей сильного пола к своей внешности в 16 лет. "Мужчины резко стали одаривать меня знаками внимания, я поняла, что симпатична им. Но вот понравиться мне очень сложно – у меня завышенные требования к противоположному полу", – подчеркнула красотка.

Автор: Геннадий Куприянов6 января 2018, 14:27
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