Волочкову обвинили в бессовестном вранье

Подписчики Анастасии Волочковой в Instagram обвинили балерину в бессовестном вранье. Они уверены, что она вводит поклонников в заблуждение своей историей про богатого любовника.



Не успела Анастасия Волочкова "умыть" всех своих критиков, намекнув на наличие богатого любовника, щедрого на подарки, как язвительные комментаторы вновь нашли к чему придраться. Они обратили внимание на слова балерины о том, что ей подарили белый Maybach.

Сообщение о дорогостоящем подарок сопровождалось фотографией у входа в терминал аэропорта. В кадре действительно присутствовала люксовая машина белого цвета. Кроме того, на снимке был запечатлен таинственный мужчина, чье лицо оказалось скрыто.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 5, 2018 at 3:11 PST

Однако наблюдательные подписчики вспомнили, что видели автомобиль появлялся на фотографиях Анастасии Волочковой и раньше. Они тут же предположили, что балерина намерено вводит своих поклонников в заблуждение. Дескать, нет у нее никакого любовника, который одаривает ее щедрыми подношениями.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 24, 2017 at 7:10 PST

Самые язвительные предположили, что балерина могла сама купить себе роскошный букет, сфотографироваться с машиной, купленной на свои деньги, и также самостоятельно оплатить себе перелет на Мальдивы только для того, чтобы скрыть "реальное" положение дел в своей личной жизни. Впрочем, никаких дополнительных аргументов эти сетевые "следователи" не приводят.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 6, 2018 at 12:18 PST

Напомним, ранее Анастасия Волочкова сама взяла на себя работу, которую обычно выполняют ушлые журналисты, стремящиеся раскопать побольше фактов о личной жизни звезд. "Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметила она.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Окт 28, 2017 at 4:18 PDT

"Любви вам, дорогие! И радости! И умейте не завидовать, а радоваться успехам других! А всё, что у меня есть , я-ЗАСЛУЖИЛА! Неимоверным трудом! И, милые мои, после всего того, что я достигла и совершила и станцевала, поверьте, мне можно все. 👍", – обратилась балерина к своим завистникам.