Изменившийся до неузнаваемости Лазарев удивил фанатов

Сергей Лазарев на своей странице в Instagram поделился праздничной фотографией, на которой он стоит рядом с новогодней елкой. Подписчики обратили внимание на то, как сильно изменился певец.

Сергей Лазарев рассказал о том, как относится к новогодним праздникам. Он признался, что любит это время и предпочитает проводить его в столице. "Город потрясающе украшен– невероятная иллюминация, ярмарки, новогодние базары. ... везде царит дух праздника и чудес... очень заряжаюсь от этого... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написал певец.

"Хотя, в силу профессии, не могу особо погулять по городу и в полной мере окунуться в такие гуляния ... но рад быть частью этого праздника и дарить радость людям своим творчеством , играя в театра и давая концерты, участвуя в различных новогодних огоньках и передачах...", – признался он.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 5, 2018 at 9:48 PST

Однако некоторые подписчики обратили внимание не на слова исполнителя, а на его внешний вид. Кого-то порадовали его ярко-красные носки, кто-то по достоинству оценил лаконичный наряд певца, а некоторые заметили, что с трудом узнали Сергея Лазарева на фото.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 27, 2017 at 3:15 PST

Ответственность за сильные изменения во внешности подписчики возложили на изменившуюся прическу Лазарева. Впрочем, большинство из них остались весьма довольны увиденным. "Челочка😂😂", "Прическа😻", "Всегда нравилась такая прическа у Вас", "Как тебе челочка идет все таки!))", "Вам очень идет такая прическа 👍Не знаю кому как, а я балдею просто 😍", – делились восторгами комментаторы.